0
0
0
НОВОСТИ

На вопрос ТАСС о контактах Путина и Трампа по телефону Песков сказал, что не может «это ни подтвердить, ни опровергнуть»

12:00 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 09.02.2025
Грузия в прошлом году импортировала электричества в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее
0
93
09:29 09.02.2025
Атмосферное давление в Москве еще несколько дней будет очень высоким - Вильфанд
0
479
09:20 09.02.2025
Ведомство Маска DOGE обнаружило выплаты на 100 млрд долл в год Минфином США неустановленным лицам
0
565
09:09 09.02.2025
The New York Post: Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным
0
620
09:00 09.02.2025
35 украинских дронов уничтожено за ночь на 9 февраля над восемью регионами – МО России
0
483
21:00 08.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор
0
1187
20:30 08.02.2025
Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
0
1416
20:00 08.02.2025
Финансирование Брюсселем войны на Украине ведет к разграблению Европы — Орбан
0
1326
19:30 08.02.2025
Самолеты Израиля атаковали объекты «Хезболлах» на востоке Ливане, есть жертвы
0
1299
19:00 08.02.2025
Вступление Грузии в НАТО сейчас не стоит на повестке дня — премьер
0
1337

Возврат к списку