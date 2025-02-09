На вопрос ТАСС о контактах Путина и Трампа по телефону Песков сказал, что не может «это ни подтвердить, ни опровергнуть»
12:00 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине.
Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.
«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.
НОВОСТИ
- 11:30 09.02.2025
- Грузия в прошлом году импортировала электричества в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее
- 09:29 09.02.2025
- Атмосферное давление в Москве еще несколько дней будет очень высоким - Вильфанд
- 09:20 09.02.2025
- Ведомство Маска DOGE обнаружило выплаты на 100 млрд долл в год Минфином США неустановленным лицам
- 09:09 09.02.2025
- The New York Post: Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным
- 09:00 09.02.2025
- 35 украинских дронов уничтожено за ночь на 9 февраля над восемью регионами – МО России
- 21:00 08.02.2025
- Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор
- 20:30 08.02.2025
- Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
- 20:00 08.02.2025
- Финансирование Брюсселем войны на Украине ведет к разграблению Европы — Орбан
- 19:30 08.02.2025
- Самолеты Израиля атаковали объекты «Хезболлах» на востоке Ливане, есть жертвы
- 19:00 08.02.2025
- Вступление Грузии в НАТО сейчас не стоит на повестке дня — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать