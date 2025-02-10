Доля РФ в оружейном импорте Индии превысила треть от общего объема

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля России в индийском оружейном импорте за период с 2015 по 2025 год превысила 30% от общего мирового объема. Об этом на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре сообщил ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Индия много лет подряд занимает значительную часть как в портфеле заказов, так и в поставках российской продукции военного назначения по линии „Рособоронэкспорта“. За период с 2015 по 2025 год доля России в индийском оружейном импорте превысила 30% от общего мирового объема», — сказал Михеев.