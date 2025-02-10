Доля РФ в оружейном импорте Индии превысила треть от общего объема
10:05 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля России в индийском оружейном импорте за период с 2015 по 2025 год превысила 30% от общего мирового объема. Об этом на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре сообщил ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Индия много лет подряд занимает значительную часть как в портфеле заказов, так и в поставках российской продукции военного назначения по линии „Рособоронэкспорта“. За период с 2015 по 2025 год доля России в индийском оружейном импорте превысила 30% от общего мирового объема», — сказал Михеев.
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