Роспотребнадзор не выявил отклонений в воздухе, воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роспотребнадзора на текущий момент не выявили отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбной продукции, выловленной в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, <…> выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано. Продолжается исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, <…> всего проведено 2,4 тысячи таких исследований, в настоящее время превышения показателей контроля нет. Лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ, <…> всего проведено свыше 1,2 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — говорится в сообщении.