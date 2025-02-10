Роспотребнадзор не выявил отклонений в воздухе, воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае
10:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Роспотребнадзора на текущий момент не выявили отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбной продукции, выловленной в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, <…> выполнено около семи тысяч исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано. Продолжается исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, <…> всего проведено 2,4 тысячи таких исследований, в настоящее время превышения показателей контроля нет. Лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ, <…> всего проведено свыше 1,2 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:20 10.02.2025
- Защита прав россиян за рубежом требует особого внимания — Путин
- 10:05 10.02.2025
- Доля РФ в оружейном импорте Индии превысила треть от общего объема
- 10:00 10.02.2025
- Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной»
- 09:32 10.02.2025
- ФРГ не следует поставлять Киеву оружие, с помощью которого можно ударить вглубь РФ — Шольц
- 09:20 10.02.2025
- 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье
- 09:05 10.02.2025
- Трамп заявил, что с 10 февраля введет пошлины в размере 25% на сталь, алюминий — пресс-пул
- 09:00 10.02.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над регионами России
- 21:00 09.02.2025
- Уолтц: Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду
- 20:00 09.02.2025
- В возрасте 95 лет скончался Народный артист СССР Олег Стриженов
- 17:45 09.02.2025
- Урсула фон дер Ляйен: Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать