Экс-премьер Польши вызван на допрос в качестве подозреваемого

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (2017-2023) вызван на допрос в прокуратуру в качестве подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщил телеканалу TVN24 национальный прокурор Дариуш Корнелюк.

«Насколько я знаю, в этом месяце уже определена дата допроса Моравецкого в качестве подозреваемого», — сказал он.

Экс-премьер обвиняется в нарушениях при организации президентских выборов 2020 года. 23 января он отказался от иммунитета, который полагался ему как депутату Сейма (нижней палаты парламента). Выдвигаемые против него обвинения он назвал «политически мотивированными».