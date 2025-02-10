Экс-премьер Польши вызван на допрос в качестве подозреваемого
13:05 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (2017-2023) вызван на допрос в прокуратуру в качестве подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщил телеканалу TVN24 национальный прокурор Дариуш Корнелюк.
«Насколько я знаю, в этом месяце уже определена дата допроса Моравецкого в качестве подозреваемого», — сказал он.
Экс-премьер обвиняется в нарушениях при организации президентских выборов 2020 года. 23 января он отказался от иммунитета, который полагался ему как депутату Сейма (нижней палаты парламента). Выдвигаемые против него обвинения он назвал «политически мотивированными».
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