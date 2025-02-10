Украинские полезные ископаемые уже распроданы Западу — Азаров о «сделке» Трампа
13:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Месторождения лития, титана, газа и других ископаемых ресурсов на подконтрольной Киеву территории уже распроданы западным компаниям, пока непонятно, что еще может получить от Украины президент США Дональд Трамп. Такое мнение выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».
«На территории, которую контролирует киевский режим, есть месторождения титана. [Других] месторождений много — это и газ, и нефть, хотя нефть не очень хорошего качества. Страна реально богата на минеральные ресурсы, но практически все из них в той или иной степени находятся под контролем Запада, — сказал он. — Это и криворожское месторождение, и месторождения марганцевых руд, и титана. После государственного переворота (в 2014 году — прим. ТАСС) пошла просто раздача».
Азаров отметил, что после 2014 года власти Украины продавали права на разработку месторождений полезных ископаемых за бесценок, причем Киев на долгие годы лишался какой-либо доли в доходах от добычи. Разработка лития, например, оказалась в руках австралийцев. «Что у нас реально работает — давно все распродано. Месторождения хорошие есть, но вкладывать надо огромные деньги», — указал он.
Азаров добавил, что пока не услышал каких-либо деталей так называемой сделки, которую президент США Дональд Трамп намерен заключить с Киевом, если там согласятся предоставить Вашингтону право на разработку полезных ископаемых. «Кроме общих рассуждений, я ничего не слышал конкретно — что американцы хотят получить от Украины в плане редкоземельных металлов. Шума много, а реальной проблематики, реальных проектов я не вижу», — добавил он.
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