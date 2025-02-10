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Слова Трампа о 51-штате нарушают международное право и Устав ООН — канадский дипломат

19:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления американского президента Дональда Трампа о вхождении Канады в состав США идут вразрез с международным правом и Уставом ООН. Об этом заявил в Париже журналистам канадский посол во Франции Стефан Дион.

«Не только вторжение в соседнюю страну противоречит международному праву, согласно Уставу ООН, но и [соответствующие] угрозы», — цитирует дипломата телеканал СВС. Дион добавил, что если США хотят соблюдать международное право, то не должны «угрожать своим соседям вторжением».

9 февраля Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами и вновь предложил ей стать 51-м американским штатом.

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