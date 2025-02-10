Слова Трампа о 51-штате нарушают международное право и Устав ООН — канадский дипломат
19:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления американского президента Дональда Трампа о вхождении Канады в состав США идут вразрез с международным правом и Уставом ООН. Об этом заявил в Париже журналистам канадский посол во Франции Стефан Дион.
«Не только вторжение в соседнюю страну противоречит международному праву, согласно Уставу ООН, но и [соответствующие] угрозы», — цитирует дипломата телеканал СВС. Дион добавил, что если США хотят соблюдать международное право, то не должны «угрожать своим соседям вторжением».
9 февраля Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами и вновь предложил ей стать 51-м американским штатом.
НОВОСТИ
- 18:40 10.02.2025
- Фонд дочери Кита Келлога занимается поставками помощи на Украину — WP
- 18:00 10.02.2025
- Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов
- 17:32 10.02.2025
- При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества
- 17:12 10.02.2025
- В ООН обеспокоены обнаружением захоронений тел мигрантов в Ливии
- 17:00 10.02.2025
- Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля
- 16:32 10.02.2025
- Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области
- 16:12 10.02.2025
- Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ
- 16:00 10.02.2025
- Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных
- 15:32 10.02.2025
- Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков
- 15:12 10.02.2025
- Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать