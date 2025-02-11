Инвесторы с Маском во главе предложили $97,4 млрд за контроль над OpenAI — WSJ
10:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консорциум инвесторов во главе с руководителем ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илоном Маском готов приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, которая контролирует деятельность создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее сведениям, 10 февраля адвокат Маска Марк Тоберофф подал заявку в совет директоров OpenAI. Однако глава этой компании Сэм Альтман, по сути, уже отказался от предложения Маска. «Нет, спасибо. Если хотите, мы можем купить Twitter (Маск в 2022 году приобрел компанию Twitter, которую позже переименовал в Х — прим. ТАСС) за $9,74 млрд», — написал Альтман на своей странице в X.
Как отмечает The Wall Street Journal, предложение о покупке может осложнить воплощение в жизнь планов Альтмана по превращению OpenAI в коммерческое предприятие.
В марте прошлого года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации фирмы. Претензия миллиардера заключается в том, что нацеленность OpenAI на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.
Илон Маск и Сэм Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основан стартап в сфере ИИ под названием xAI.
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