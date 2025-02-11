14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и, как показывает ситуация на земле, фактически уже это сделала. Об этом он заявил журналистам, комментируя одно из высказываний президента США Дональда Трампа, который не исключил, что однажды Украина может стать Россией.

«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией и то, что она уже стала Россией, — это факт», — заявил Песков. «Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — сказал Песков.