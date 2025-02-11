Глава Минобороны США назвал страну, откуда исходит главная угроза Америке
19:50 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основные угрозы для США исходят от нелегальных мигрантов и Китая. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.
«В данный момент самой большой угрозой является охрана нашей собственной границы, и мы быстро решаем эту задачу. Я горжусь тем, что сделали Северное командование ВС США и Министерство обороны, чтобы сместить фокус туда», — сказал он в ответ на вопрос о том, считает ли он Китай основной угрозой для страны. «Как отметил президент [США Дональд Трамп], если у вас нет границы, у вас не будет страны. И мы долгое время защищали чужие границы, пришло время защищать свои собственные», — пояснил он.
«Что же касается внешних угроз, то, несомненно, амбиции коммунистического Китая очень велики. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего, и кто бы ни взял верх, тот и будет задавать тон в XXI веке», — добавил Хегсет.
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