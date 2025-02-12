Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу на прошлой неделе обновили рекорд
09:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу на прошлой неделе вновь обновили исторический рекорд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Так, с 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока») превысила 390 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в прошлом месяце — 376 млн куб. м за неделю с 13 по 19 января.
Также на прошлой неделе несколько раз был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу, который снова удалось преодолеть в понедельник, 10 февраля, — 56,7 млн куб. м.
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