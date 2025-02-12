Санкции против РФ привели к использованию в ЕС порошка из личинок в еде — Володин
10:20 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступивший в силу в Евросоюзе закон об использовании порошка из личинок в пищевой промышленности стал последствием санкционной политики Запада против России. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака. <…> На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», — отметил Володин.
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