Глава Госдепа США: Ситуация на Украине потребует много работы, много жесткой дипломатии

18:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине «сложная и трудная», она потребует «много работы и жесткой дипломатии».

«Очевидно, что ситуация на Украине сложная и трудная, и она потребует много работы, много жесткой дипломатии. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война закончилась», — сказал он в интервью телеканалу NewsNation.