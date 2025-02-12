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НОВОСТИ

Глава Госдепа США: Ситуация на Украине потребует много работы, много жесткой дипломатии

18:28 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине «сложная и трудная», она потребует «много работы и жесткой дипломатии».

«Очевидно, что ситуация на Украине сложная и трудная, и она потребует много работы, много жесткой дипломатии. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война закончилась», — сказал он в интервью телеканалу NewsNation.

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