Голосование о будущем Большого цирка в Москве пройдет на «Активном гражданине»

18:31

К участию в дискуссии о будущем Большого цирка на проспекте Вернадского подключают москвичей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас в мегаполисе идет обсуждение того, как поступить со знаменитым объектом.

«Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений, - сообщал градоначальник. - В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся».

При этом важно не только решить имеющиеся проблемы, обеспечить возможность развитие цирка в перспективе. Радикальная модернизация здания позволит организовывать в нем шоу мирового уровня, создавать разноплановые программы, связанные с использованием современных технологий, таких, например, как лазерные проекции.

«Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку, - призвал горожан Собянин. - И если быть, то где: на старом месте у метро “Университет” или в другом месте? Если вы поддержите эту идею, то тогда будем обсуждать концепцию нового цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения. Прошу вас, дорогие друзья, принять участие в голосовании на проекте "Активный гражданин"».