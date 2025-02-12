Голосование о будущем Большого цирка в Москве пройдет на «Активном гражданине»
18:31 12.02.2025
К участию в дискуссии о будущем Большого цирка на проспекте Вернадского подключают москвичей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас в мегаполисе идет обсуждение того, как поступить со знаменитым объектом.
«Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений, - сообщал градоначальник. - В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся».
При этом важно не только решить имеющиеся проблемы, обеспечить возможность развитие цирка в перспективе. Радикальная модернизация здания позволит организовывать в нем шоу мирового уровня, создавать разноплановые программы, связанные с использованием современных технологий, таких, например, как лазерные проекции.
«Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку, - призвал горожан Собянин. - И если быть, то где: на старом месте у метро “Университет” или в другом месте? Если вы поддержите эту идею, то тогда будем обсуждать концепцию нового цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения. Прошу вас, дорогие друзья, принять участие в голосовании на проекте "Активный гражданин"».
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