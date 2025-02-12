0
0
135
НОВОСТИ

Голосование о будущем Большого цирка в Москве пройдет на «Активном гражданине»

18:31 12.02.2025

К участию в дискуссии о будущем Большого цирка на проспекте Вернадского подключают москвичей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас в мегаполисе идет обсуждение того, как поступить со знаменитым объектом. 

«Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений, - сообщал градоначальник. - В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся».
При этом важно не только решить имеющиеся проблемы, обеспечить возможность развитие цирка в перспективе. Радикальная модернизация здания позволит организовывать в нем шоу мирового уровня, создавать разноплановые программы, связанные с использованием современных технологий, таких, например, как лазерные проекции.

«Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку, - призвал горожан Собянин. - И если быть, то где: на старом месте у метро “Университет” или в другом месте? Если вы поддержите эту идею, то тогда будем обсуждать концепцию нового цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения. Прошу вас, дорогие друзья, принять участие в голосовании на проекте "Активный гражданин"».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 12.02.2025
По данным Росстата, продолжает ускоряться рост цен на овощи
0
50
18:28 12.02.2025
Глава Госдепа США: Ситуация на Украине потребует много работы, много жесткой дипломатии
0
179
17:40 12.02.2025
Премьер Грузии заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии
0
264
17:12 12.02.2025
РФ выступает за целостность и суверенитет Сирии, заявил Путин новому лидеру страны
0
304
17:00 12.02.2025
Госдума отклонила проекты о введении въездных сборов для мигрантов
0
275
16:32 12.02.2025
Британия лишила нелегальных мигрантов возможности претендовать на гражданство
0
352
16:12 12.02.2025
Нидерланды в минувшем году увеличили экспорт СПГ из РФ на 68%
0
394
16:00 12.02.2025
Западные СМИ замалчивают зверства ВСУ, в том числе в селе Николаево-Дарьино — Песков
0
395
15:32 12.02.2025
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 390 военных и два танка
0
424
15:12 12.02.2025
Россия никогда не будет обсуждать обмен своих территорий — Песков
0
446

Возврат к списку