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Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву - Песков

20:22 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились об обменах визитами. Об этом глава американской администрации написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости урегулирования украинского кризиса. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», — написал хозяин Белого дома.

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