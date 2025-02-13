Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники задержали в Гродненской области нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в телеграм-канале.

По данным ведомства, во время реализации оперативной информации 11 февраля пограничники задержали двух граждан Белоруссии. Нарушители находились в районе населенного пункта Лазаришки Вороновского района Гродненской области. На месте задержания были обнаружены шесть газовых баллонов, три аэростатических шара, три GPS-трекера и сим-карты.

«Обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство», — добавили в ГПК.