Трамп заявил о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Соответствующую оценку он привел в среду во время общения с журналистами в Белом доме.

Главе американской администрации был задан вопрос о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — заявил Трамп.

На вопрос о том, как он относится к перспективе территориальных уступок со стороны Украины, Трамп отметил, что Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Как следует из опубликованных в январе результатов опроса, проведенного украинским центром «Социс», Зеленский занимает лишь третье место в рейтинге доверия украинцев. Согласно опубликованной информации, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, главе военной разведки Украины Кириллу Буданову — 46,7%, Зеленскому — 40,8%.