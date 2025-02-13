Трамп заявил о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев
10:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Соответствующую оценку он привел в среду во время общения с журналистами в Белом доме.
Главе американской администрации был задан вопрос о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — заявил Трамп.
На вопрос о том, как он относится к перспективе территориальных уступок со стороны Украины, Трамп отметил, что Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Как следует из опубликованных в январе результатов опроса, проведенного украинским центром «Социс», Зеленский занимает лишь третье место в рейтинге доверия украинцев. Согласно опубликованной информации, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, главе военной разведки Украины Кириллу Буданову — 46,7%, Зеленскому — 40,8%.
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