0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев

10:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Соответствующую оценку он привел в среду во время общения с журналистами в Белом доме.

Главе американской администрации был задан вопрос о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — заявил Трамп.

На вопрос о том, как он относится к перспективе территориальных уступок со стороны Украины, Трамп отметил, что Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Как следует из опубликованных в январе результатов опроса, проведенного украинским центром «Социс», Зеленский занимает лишь третье место в рейтинге доверия украинцев. Согласно опубликованной информации, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, главе военной разведки Украины Кириллу Буданову — 46,7%, Зеленскому — 40,8%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 13.02.2025
США отправляют в Гуантанамо мигрантов, Куба требует вернуть анклав — МО
0
91
10:05 13.02.2025
МО РФ опубликовало кадры, подтверждающие удары Киева по автоколонне МАГАТЭ
0
132
10:00 13.02.2025
Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами
0
138
09:32 13.02.2025
Свыше 80% россиян поддержали введение 36-часовой рабочей недели — опрос
0
193
09:20 13.02.2025
Госдепартамент США подтвердил информацию об освобождении Винника — адвокат
0
201
09:07 13.02.2025
Бесконтактна оплата топлива теперь доступна на заправках «Роснефти» в Хакассии
0
206
09:05 13.02.2025
Трамп заявил, что Украина вряд ли получит обратно свои территории
0
281
09:00 13.02.2025
За ночь сбиты 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ
0
247
21:35 12.02.2025
Трамп после разговора с Зеленским заявил, что Украина хочет заключить мир
0
977
20:25 12.02.2025
Трамп: Мы условились о том, чтобы команды России и США начали переговоры по Украине немедленно
0
1080

Возврат к списку