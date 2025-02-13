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Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе Путина и Трампа - Песков

18:30 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское участие в урегулировании конфликта на Украине не обсуждалось во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это никак не обсуждалось и европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе», — указал Песков.

«Скорее, здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место», — добавил представитель Кремля и отметил, что именно США — главный собеседник России в этом вопросе.

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