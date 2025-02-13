Военные подразделения передового базирования НАТО будут размещены в Лапландии

21:45 Источник: Интерфакс

Финляндия приняла решение разместить военные подразделения передового базирования НАТО (FLF, Forward Land Forces) в Лапландии, сообщил министр обороны страны Антти Хаккянен в четверг газете Helsingin Sanomat после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Войска FLF будут дислоцированы в Рованиеми и Соданкюля (Север Финляндии, Лапландия)", - сказал он.

Хаккянен сообщил, что на прошлой неделе он принял административное решение по этому вопросу и теперь проинформировал об этом союзников по НАТО.