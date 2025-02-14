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Ударом ВСУ по Запорожской ТЭС критически повреждено энергетическое оборудование

09:20 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). Критически повреждено энергетическое оборудование, без света остались более 50 тыс. жителей региона, сообщили в Минэнерго региона.

«В ночь на 13 февраля в 23:40 [мск] Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем у 50 000 абонентов. Отсутствие электроснабжения наблюдается в городе Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах», — говорится в телеграм-канале министерства.

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