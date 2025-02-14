Хегсет точно изложил мнение США о границах Украины и ее шансах попасть в НАТО — Трамп

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности планов присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и ее возвращения к границам по состоянию на 2014 год точно отражали позицию Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в четверг в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании указа о введении универсальных ответных импортных пошлин.

Американского лидера попросили пояснить, давал ли он Хегсету распоряжение смягчить упомянутые высказывания от 12 февраля, чтобы США попытались использовать эти вопросы как предмет торга на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. «Нет, нет, нет», — ответил Трамп. При этом глава администрации США отметил, что уже не в первый раз слышит в четверг предположение о якобы оказанном им на Хегсета давлении по данному вопросу. «Я считаю, что его комментарии вчера (12 февраля — прим. ТАСС) были хорошими, и, вероятно, они хороши и сегодня (13 февраля — прим. ТАСС)», — сказал Трамп.

«Они (новые заявления Хегсета — прим. ТАСС), возможно, немножко мягче. Но я считал, что его вчерашние комментарии были достаточно точными», — сказал Трамп. Также он назвал «очень глупым» предположение о том, что Украина когда-то сможет вступить в НАТО.

12 февраля Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год — «это нереалистичная задача». Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.