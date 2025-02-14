Эстонская православная церковь оспорит отказ в регистрации нового названия — епископ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) оспорит в суде отказ властей зарегистрировать изменение ее названия на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил.

«30 января мы получили постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого нами названия. Мы решили оспорить это постановление в суде, так как для нас важно защищать свои права», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

По информации портала, регистрационный отдел отказал в запросе ЭПЦ, так как, по его мнению, «новое название вводит в заблуждение, поскольку создает ошибочное представление о том, что речь идет о церкви, объединяющей всех православных верующих Эстонии». «Нынешнее решение [регистрационного отдела] вызывает вопросы и недостаточно объясняет, почему выбранное название не является подходящим. В Эстонии действует множество церквей и религиозных объединений, в официальных названиях которых содержатся слова „эстонская“ и „церковь“. Эти слова необходимы для обозначения как географического местоположения, так и сути организации», — указал представляющий интересы ЭПЦ адвокат Артур Князев.