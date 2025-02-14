Катар урежет инвестиции во Францию после предъявления обвинений президенту ПСЖ — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Катара считают проведение расследования в отношении президента французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелаифи «охотой на ведьм» и планируют сократить инвестиции во Францию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источник, близкий к правительству Катара.

«Против катарских компаний и людей ведется охота на ведьм, а Нассер аль-Хелаифи — громоотвод», — заявил неназванный чиновник.

13 февраля агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к французскому следствию, сообщало о предъявлении Нассеру аль-Халаифи обвинений в злоупотреблении властью.