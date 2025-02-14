Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
14:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили Дачное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зеленое Поле», — сообщили в Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 15:32 14.02.2025
- Нельзя предполагать, что присутствие Америки в Европе будет вечным — шеф Пентагона
- 15:12 14.02.2025
- Мать, пытавшаяся продать ребенка в Москве, не является гражданкой России — омбудсмен
- 15:00 14.02.2025
- Стармер заявил, что Великобритания увеличит летальную помощь Украине
- 14:12 14.02.2025
- G7 утратила экономическое лидерство и малоинтересна РФ — Песков
- 14:00 14.02.2025
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
- 13:32 14.02.2025
- Лидеры ЕС оказались «унижены» началом диалога Путина и Трампа по Украине — Bloomberg
- 13:20 14.02.2025
- Около 40% свердловских школьников-мигрантов не знают русский язык — власти
- 13:05 14.02.2025
- В Чили кит чуть не проглотил туриста вместе с лодкой
- 13:02 14.02.2025
- Ростех подготовит 300 наставников для студентов целевых программ
- 13:00 14.02.2025
- ЕС должен изменить свою политику, чтобы сесть за стол переговоров по Украине — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать