Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР

Обсудить на форуме

Версия для печати

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили Дачное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зеленое Поле», — сообщили в Минобороны РФ.