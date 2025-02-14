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НОВОСТИ

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР

14:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили Дачное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зеленое Поле», — сообщили в Минобороны РФ.

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