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НОВОСТИ

Многие террористические группировки в Сирии уже распались — Эрдоган

16:12 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что многие вооруженные экстремистские группировки в Сирии уже распались, и новые власти страны продолжают реализовывать план по избавлению страны от террористов. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из азиатского турне.

«Мы видим, что многие вооруженные формирования в Сирии уже распались. Террористические организации должны понять, что в Сирии им нет места. Я подчеркну, что в противном случае мы без колебаний предприняли бы необходимые действия. Ситуация в Сирии с каждым днем становится все лучше, и проблемы решаются легче. У власти в Сирии сейчас находится правительство, которое налаживает диалог со своим народом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

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