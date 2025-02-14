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Шольц заявил, что намерен уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером ФРГ

18:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать этот пост.

«Мой план „А“ заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера», — заявил Шольц в видеоподкасте Jung & Naiv. «Но с моей точки зрения, это не значит, что за этим должно последовать что-то еще», — отметил он. После этого, как пояснил канцлер ФРГ, он хочет снова стать «обычным гражданином».

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