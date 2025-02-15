14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами», — написал Туск в соцсети X. Польский премьер подчеркнул, что «этот план должен быть подготовлен уже сейчас».