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Туск: Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины

14:00 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе необходимо срочно выработать собственный план действий по Украине, иначе ее будущее будут определять другие глобальные игроки. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе наше будущее будут определять другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами», — написал Туск в соцсети X. Польский премьер подчеркнул, что «этот план должен быть подготовлен уже сейчас».

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