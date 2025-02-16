0
0
215
НОВОСТИ

Глава МИД Франции: Первым испытанием для Европы станет отказ от капитуляции на Украине

09:00 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что европейцам пора взять на себя ответственность за собственную безопасность и первым вызовом станет недопущение капитуляции Украины. Такое мнение выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось много обменов мнениями с европейскими коллегами. Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине», — написал он в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:10 16.02.2025
СМИ стало предполагают, почему Украина отказалась от соглашения по полезным ископаемым с США
0
213
21:10 15.02.2025
Келлог: Быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним
0
1223
21:01 15.02.2025
СМИ выяснили, кто, вероятно, будет представлять США на ожидаемых переговорах с РФ
0
1242
18:15 15.02.2025
Кит Келлог в Мюнхене рассказал, сколько США нужно времени на разработку плана по Украине
0
1446
17:35 15.02.2025
В тюрьмах Польши более половины заключенных-иностранцев - украинцы
0
1267
16:23 15.02.2025
В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии
0
1158
15:30 15.02.2025
Рютте предложил европейцам показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины
0
1323
14:00 15.02.2025
Туск: Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины
0
1340
13:00 15.02.2025
Триста сотрудников агентства по ядерной безопасности США уволены по распоряжению Белого дома
0
1425
12:30 15.02.2025
В гипотетические миротворческие силы на не должны входить страны, которые поддерживали оборону Украины – МО Италии
0
1518

Возврат к списку