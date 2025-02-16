Глава МИД Франции: Первым испытанием для Европы станет отказ от капитуляции на Украине
09:00 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что европейцам пора взять на себя ответственность за собственную безопасность и первым вызовом станет недопущение капитуляции Украины. Такое мнение выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
«На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось много обменов мнениями с европейскими коллегами. Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине», — написал он в соцсети X.
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