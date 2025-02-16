Президент Лукашенко впервые за последние пять лет встретился с высокопоставленным чиновником Госдепа - NYT

10:15 Источник: РБК

Между Вашингтоном и Минском планируется «грандиозная сделка», в рамках которой Белоруссия освободит «множество политических заключенных», а США ослабят санкции против страны, заявил на встрече западных дипломатов в Вильнюсе 13 февраля заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, сообщили источники The New York Times, присутствовавшие на мероприятии.

В Вильнюс Смит прибыл из Белоруссии, где 12 февраля встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Это стало первой за последние пять лет встречей белорусского президента с высокопоставленным чиновником Госдепа и может стать началом «значительного потепления» в отношениях двух стран, отмечает газета.