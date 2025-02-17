Еще двое подростков задержаны в Нижегородской области за попытку поджога релейных шкафов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое подростков задержаны в Нижегородской области при попытке поджечь релейные шкафы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

«Центральным МСУТ СК России в отношении двух жителей региона 2008 года рождения возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими попытки диверсии на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию)», — говорится в сообщении.