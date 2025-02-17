Трансатлантический альянс умер на конференции в Мюнхене, считает колумнист Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание, которое в минувшие выходные США направили своим союзникам во время Мюнхенской конференции по безопасности, стало шоком для европейцев и привело «к клинической смерти трансатлантического альянса». Об этом говорится в материале колумниста агентства Bloomberg Марка Чемпиона.

По его мнению, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса было пронизано презрением к присутствующим в зале и содержало ряд посланий, которые, вероятно, изменят перспективы безопасности Европы.

Как пишет колумнист, Европа, по мнению Вэнса, слишком слаба, чтобы заслужить место за столом переговоров «с великими державами, которые будут их вести, а именно с США, Россией и, возможно, Китаем». В свою очередь предложения по усилению европейской обороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «сделавшей мужественное лицо во время выступления перед Вэнсом, жизненно важны, но запоздали на десятилетие».

Минувшая неделя стала для европейцев не просто тревожным звонком, а воплотила в жизнь их худшие опасения, отмечает Чемпион. «Лидеры и представители оборонных ведомств теперь знают, что они предоставлены сами себе, что они не могут рассчитывать на то, что США будут соблюдать 5-ю статью НАТО о коллективной обороне, и что Трамп не хочет включать их в сделку» по Украине, говорится в материале. Кроме того, все присутствовавшие на этих выходных на выступлении Вэнса, включая Владимира Зеленского, знают, что «Европа крайне плохо подготовлена к тому, чтобы взять на себя все расходы, включая гарантии безопасности для Киева».

«Европа по-прежнему нуждается в США и знает об этом», но Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом «больше не видят необходимости в Европе», пишет колумнист Bloomberg.