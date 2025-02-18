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НОВОСТИ

ГД предлагает защитить педагогов от физического и психологического воздействия — Володин

11:05 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума предлагает правительству РФ разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в ходе правительственного часа на прошлой неделе подробно обсуждалась разрабатываемая правительством Стратегия развития образования. «По итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых: <…> разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете», — отметил Володин.

Также предлагается создать благоприятные условия для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки, повысить престиж профессии учителя.

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