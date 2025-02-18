11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим, нанесший удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума — она перекачивает топливо в том числе на Запад — напоминает бешеное животное, что кусает хозяина. Такую оценку дал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, снабдив ее своеобразным «советом» США, как поступать в такой ситуации.

«Бешеное животное укусило хозяина, — использовал метафору Медведев. — Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США».

«Теперь хозяину агрессивной твари придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье», — заключил Медведев и предложил два способа. «Первый — сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, — написал он. — А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства — на всякий случай поскорее усыпить больное животное».