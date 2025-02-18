Рубио допустил «историческое партнерство» России и США в экономике

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио допустил историческое партнерство Москвы и Вашингтона в экономической сфере. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

По словам Рубио, стороны в числе прочего договорились начать поиск «выдающихся возможностей, которые появятся в случае приемлемого завершения конфликта» на Украине. Он пояснил, что речь идет о «реальных возможностях для партнерства с Россией в геополитике по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, а также в экономике». Как считает Рубио, подобное сотрудничество может пойти «на благо всему миру и послужить долгосрочному налаживанию отношений» между Россией и США.

Госсекретарь США заявил, что урегулирование на Украине необходимо для того, чтобы «появилась возможность вместе работать по геополитическим вопросам», а также над «уникальным, потенциально историческим экономическим партнерством» между Россией и США. «Завершение этого конфликта является ключом к этим возможностям», — подчеркнул он.