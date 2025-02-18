В Белом доме переговоры РФ и США в Эр-Рияде назвали «монументальным шагом» к миру на Украине

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры США и РФ в Эр-Рияде стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Об этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон». «Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира», — заключила пресс-секретарь Белого дома.