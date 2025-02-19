Газовщики по решению суда смогут беспрепятственно заходить в квартиры - законопроект

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газовщики по решению суда получат возможность беспрепятственно заходить в квартиры для проверки газового оборудования, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По словам депутата, такую возможность предполагает законопроект, который обязывает собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. Комитет ранее рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении.

«В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь. В первом чтении рассмотрим законопроект 25 февраля», — пояснил Колунов.