Газовщики по решению суда смогут беспрепятственно заходить в квартиры - законопроект
10:00 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газовщики по решению суда получат возможность беспрепятственно заходить в квартиры для проверки газового оборудования, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По словам депутата, такую возможность предполагает законопроект, который обязывает собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. Комитет ранее рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении.
«В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь. В первом чтении рассмотрим законопроект 25 февраля», — пояснил Колунов.
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