ВС РФ, освободив Свердликово в Курской области, взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск
11:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские десантники в ходе освобождения Свердликова в Курской области взяли под контроль участок трассы Суджа — Рыльск, сообщили в Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области штурмовыми подразделениями 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — сказано в сообщении.
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