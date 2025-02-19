Истерика Киева из-за отсутствия за столом переговоров РФ и США неуместна — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров России и США неуместна, так как у Москвы и Вашингтона есть двусторонние вопросы для обсуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Глава государства пояснил, что, например, России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает через год.

«Они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, нет. Зачем тут истерика? Истерика неуместна», — отметил Путин.