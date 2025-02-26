Суд БиГ приговорил Додика к году тюрьмы за неподчинение Высокому представителю

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования им решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Об этом сообщила газета Dnevni avaz.

Как сообщает издание, речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. Сам Додик не явился в зал суда и следит за вынесением вердикта из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в Баня-Луке.