Суд БиГ приговорил Додика к году тюрьмы за неподчинение Высокому представителю
17:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования им решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Об этом сообщила газета Dnevni avaz.
Как сообщает издание, речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. Сам Додик не явился в зал суда и следит за вынесением вердикта из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в Баня-Луке.
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