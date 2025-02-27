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РФ ограничила экспорт бензина до конца августа — кабмин

11:05 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ продлевает запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей, до конца августа, соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Кабмин отмечает, что это решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

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