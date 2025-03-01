Вступил в силу закон, запрещающий продавать энергетики детям

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков, вступил в силу в России. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин 8 августа 2024 года.

Согласно закону, продавец обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен.