Вступил в силу закон, запрещающий продавать энергетики детям
09:00 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков, вступил в силу в России. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин 8 августа 2024 года.
Согласно закону, продавец обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен.
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