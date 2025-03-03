Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области
18:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна. К счастью, детей в этот момент в школе не было, поскольку они находятся на дистанционном обучении. Все чаще на фоне провалов на фронте ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, больше всего страдают прифронтовые города», — сказал собеседник агентства.
По его словам, выехать на место происшествия для точной оценки ущерба пока не представляется возможным, поскольку над регионом фиксируется активность беспилотников ВСУ.
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