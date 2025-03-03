Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна. К счастью, детей в этот момент в школе не было, поскольку они находятся на дистанционном обучении. Все чаще на фоне провалов на фронте ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, больше всего страдают прифронтовые города», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выехать на место происшествия для точной оценки ущерба пока не представляется возможным, поскольку над регионом фиксируется активность беспилотников ВСУ.