0
0
4
НОВОСТИ

Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области

18:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна. К счастью, детей в этот момент в школе не было, поскольку они находятся на дистанционном обучении. Все чаще на фоне провалов на фронте ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, больше всего страдают прифронтовые города», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выехать на место происшествия для точной оценки ущерба пока не представляется возможным, поскольку над регионом фиксируется активность беспилотников ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 03.03.2025
Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его
0
181
17:27 03.03.2025
Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году
0
179
17:18 03.03.2025
Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году
0
211
17:12 03.03.2025
Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья
0
227
17:00 03.03.2025
Два человека погибли, 25 пострадали из-за наезда автомобиля в Мангейме в ФРГ — Bild
0
250
16:58 03.03.2025
Застройщики индивидуального жилья могут открыть возобновляемые кредитные линии в Сбере
0
218
16:34 03.03.2025
Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на берегу Ладожского озера
0
246
16:32 03.03.2025
Почти 2 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты
0
252
16:12 03.03.2025
ВСУ потеряли более 160 военных и 9 бронемашин на курском направлении за сутки
0
280
16:00 03.03.2025
Упавший беспилотник найден перед частным домом в Абинске на Кубани, выставлено оцепление
0
293

Возврат к списку