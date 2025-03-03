Зеленский не готов говорить о мире, но время не на его стороне — Белый дом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом убежден, что Владимир Зеленский совсем не готов говорить о мире, но проблема заключается в том, что время не на его стороне. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он отметил, что по итогам встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме «стало очевидно, что он [Зеленский] совсем не готов говорить о мире». «Но проблема заключается в том, что время не на его стороне, не на стороне [тех, кто считает нужным] вечно продолжать конфликт. Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — заявил Уолтц.