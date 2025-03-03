Зеленский не готов говорить о мире, но время не на его стороне — Белый дом
20:40 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом убежден, что Владимир Зеленский совсем не готов говорить о мире, но проблема заключается в том, что время не на его стороне. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Он отметил, что по итогам встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме «стало очевидно, что он [Зеленский] совсем не готов говорить о мире». «Но проблема заключается в том, что время не на его стороне, не на стороне [тех, кто считает нужным] вечно продолжать конфликт. Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — заявил Уолтц.
НОВОСТИ
- 21:20 03.03.2025
- Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором завершении конфликта
- 20:00 03.03.2025
- «Северный поток» не отвечает интересам Евросоюза — представитель ЕК
- 19:20 03.03.2025
- В украинском правительстве считают, что у Зеленского «мировоззрение школьника» — Der Spiegel
- 18:40 03.03.2025
- Уровень взаимодействия РФ и Абхазии в последние годы снижался, его нужно повысить — Гунба
- 18:00 03.03.2025
- Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области
- 17:32 03.03.2025
- Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его
- 17:27 03.03.2025
- Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году
- 17:18 03.03.2025
- Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году
- 17:12 03.03.2025
- Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья
- 17:00 03.03.2025
- Два человека погибли, 25 пострадали из-за наезда автомобиля в Мангейме в ФРГ — Bild
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать