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Украине после остановки транзита газа из РФ приходится выживать, признал премьер

16:12 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынуждена выживать после того, как остановила транзит российского газа через свою территорию, признал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы не брали газ у России и, когда завершился контракт, фактически не продолжали никаких переговоров. У нас даже намерений продолжать какое-то сотрудничество с Россией не было. Сегодня мы выживаем на собственном газе», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом». Остановка транзита повысила потребности Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе.

Несмотря на попытку преподнести переход на собственный газ как выбор в пользу самостоятельности, Шмыгаль рассказал, что Украина теперь вынуждена производить импорт из Европы. «Мы импортируем недостающее количество газа у наших европейских партнеров», — сказал он.

Сейчас Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января «Нафтогаз» начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. 5 февраля газовые хранилища Украины были заполнены на 10%, что стало антирекордом за последние годы.

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