Украине после остановки транзита газа из РФ приходится выживать, признал премьер
16:12 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина вынуждена выживать после того, как остановила транзит российского газа через свою территорию, признал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Мы не брали газ у России и, когда завершился контракт, фактически не продолжали никаких переговоров. У нас даже намерений продолжать какое-то сотрудничество с Россией не было. Сегодня мы выживаем на собственном газе», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.
1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом». Остановка транзита повысила потребности Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе.
Несмотря на попытку преподнести переход на собственный газ как выбор в пользу самостоятельности, Шмыгаль рассказал, что Украина теперь вынуждена производить импорт из Европы. «Мы импортируем недостающее количество газа у наших европейских партнеров», — сказал он.
Сейчас Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января «Нафтогаз» начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. 5 февраля газовые хранилища Украины были заполнены на 10%, что стало антирекордом за последние годы.
Новости
- 17:12 04.03.2025
- Украина ищет замену системам Starlink на случай их отключения США — чиновник
- 17:00 04.03.2025
- Госдума вводит наказание за несообщение о подготовке диверсий
- 16:50 04.03.2025
- В Иркутске открылось первое в российских детских медучреждениях «умное» отделение
- 16:32 04.03.2025
- Брюссель «объявил войну» европейским лидерам — сторонникам Трампа — СВР РФ
- 16:00 04.03.2025
- Туск подтвердил приостановку отправки военной помощи США через Польшу
- 15:32 04.03.2025
- Украина не готова к территориальным уступкам по требованию США — Шмыгаль
- 15:12 04.03.2025
- ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 150 военных и один танк
- 15:00 04.03.2025
- Кремль согласен с Трампом, что тот «ничего не дал России, кроме горя»
- 14:32 04.03.2025
- Медведев призвал Европу усыпить отлученную от миски США «нацистскую шавку» из Киева
- 14:12 04.03.2025
- Украина производит только около трети необходимого вооружения — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать