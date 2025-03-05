США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру — Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США в ходе переговоров получило от РФ «убедительные сигналы» о том, что российская сторона готова к заключению сделки по мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трапм во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«Одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — сказал он.

«Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — подчеркнул Трамп.