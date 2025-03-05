США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру — Трамп
10:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США в ходе переговоров получило от РФ «убедительные сигналы» о том, что российская сторона готова к заключению сделки по мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трапм во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
«Одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — сказал он.
«Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — подчеркнул Трамп.
НОВОСТИ
- 10:05 05.03.2025
- Путин подписал указ о назначении Дронова врио главы Новгородской области
- 09:32 05.03.2025
- Три человека пострадали в результате взрыва газа в кубанском Белореченске
- 09:20 05.03.2025
- Трамп сообщил, что получил послание Зеленского о готовности к переговорам
- 09:18 05.03.2025
- Первая в России геомагнитная модель высокого разрешения разработана «Роснефтью»
- 09:05 05.03.2025
- Четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале
- 09:00 05.03.2025
- Над четырьмя регионами РФ за ночь сбиты восемь БПЛА
- 22:40 04.03.2025
- США готовы обсуждать вопрос об отмене санкций против РФ, наносящих ущерб Венгрии — Сийярто
- 22:00 04.03.2025
- Дефицит бюджета РФ может быть выше плана при сохранении цен на нефть
- 21:20 04.03.2025
- Зеленский посоветовался со Стармером перед тем, как высказаться по встрече с Трампом — Sky News
- 20:40 04.03.2025
- Мьянма поддерживает СВО на Украине, победа будет за РФ — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать