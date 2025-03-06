ЕС хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать Евросоюз — глава ЕК
16:12 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать сообщество. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.
«Мы хотим мира через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения ЕС, который даст 800 млрд евро инвестиций в оборону», — сказала она.
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