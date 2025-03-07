Япония абсолютно уверена в готовности США защищать ее всеми средствами, включая ядерные
11:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии абсолютно уверены в том, что США в рамках двустороннего договора о безопасности привержены ее защите всеми средствами, включая ядерные. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об американо-японском оборонном альянсе.
«Мы абсолютно уверены в том, что США будут выполнять свои обязательства в рамках японско-американского договора о безопасности, используя все свои возможности, включая ядерные», — отметил он. Хаяси также пообещал, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество с администрацией Трампа, направленное на укрепление японско-американского оборонного альянса.
В совместном заявлении по итогам первых переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибы в феврале этого года американская сторона уже подтверждала приверженность защите Японии всеми средствами, включая ядерное оружие, что является последовательной позицией американской стороны все эти годы.
Ранее Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, обмолвился, что между Вашингтоном и Токио действует «интересная сделка», в рамках которой американская сторона должна защищать Японию, но не наоборот. Президент США, вероятно, имел в виду Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. При этом, согласно содержанию этого соглашения, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции. Трамп также в очередной раз обвинил членов НАТО в том, что они тратят недостаточно средств на собственную оборону, допустив, что его страна может отказаться от защиты таких союзников.
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