Кирилл Дмитриев сообщил о возможном возвращении UFC в Россию

14:27

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, намекнул на возможное возвращение UFC в РФ/

В соцсети Х Кирилл Дмитриев поздравил Магомеда Анкалаева с победой. В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 313, в главном событии которого Алекс Перейра встретился с Магомедом Анкалаевым. Россиянин стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Кирилл Дмитриев написал, что верит в скорое возвращение турниров UFC в Россию: «Believe that soon we will be able to resume UFC events in Russia».

РФПИ и ряд международных соинвесторов являются партнером UFC Россия и с 2018 года развивают индустрию смешанных боевых искусств (MMA) в России. Напомним, в 2018 году РФПИ объявил о продвижении в России смешанных единоборств (MMA) и главной структуры в этом жанре — UFC — через созданное совместно с ней и другими партнерами совместное предприятие. Финансовые параметры сделки и планируемый объем инвестиций тогда не были раскрыты. Кирилл Дмитриев считал, что «сотрудничество с UFC не только окажется привлекательным с инвестиционной точки зрения, но и позволит внести существенный вклад в развитие российского спорта».