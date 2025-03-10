США нанесли себе ущерб торговой войной, развязанной против всего мира — МИД КНР
12:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов нанесли своей экономике ущерб торговой войной, которую Вашингтон объявил всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Суть китайско-американского торгово-экономического сотрудничества заключается в обоюдной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве, — подчеркнула она на регулярном брифинге. — США ведут торговую войну против всего мира, которая длится уже столько лет. Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов не уменьшился, а вырос: в прошлом году он был по-прежнему высок и составил $918,4 млрд».
Официальный представитель указала на неприемлемость процесса взаимодействия, когда только одна сторона получает выгоду, а другая «страдает». По ее словам, «как бы ни выкручивались» Соединенные Штаты, им не удастся скрыть политизацию торгово-экономических вопросов, которые американские власти «используют как оружие, пытаясь сдерживать и подавлять Китай».
«Тарифные или торговые войны начинаются с причинения ущерба другим, а заканчиваются нанесением вреда себе. США следует извлечь [из этого] урок и сменить курс», — добавила Мао Нин.
НОВОСТИ
- 12:32 10.03.2025
- Глава Минфина Швеции не исключает займов для покрытия растущих расходов на оборону
- 12:05 10.03.2025
- Премьер Гренландии считает неуважительным отношение Трампа к жителям острова
- 12:00 10.03.2025
- Нет никаких признаков того, что помощь США Киеву возобновится — CBS News
- 11:32 10.03.2025
- Число погибших в ходе столкновений на западе Сирии выросло до 973 человек — СМИ
- 11:20 10.03.2025
- Суд оправдал стримера из Ярославля по делу об угрозах Мизулиной
- 11:05 10.03.2025
- Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР
- 11:00 10.03.2025
- Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы
- 10:32 10.03.2025
- ВСУ перебрасывают резервы к Часовому Яру ДНР, не считаясь с потерями — Пушилин
- 10:20 10.03.2025
- Иран консультируется с РФ и Китаем по своей ядерной программе — глава МИД
- 10:05 10.03.2025
- Трамп считает, что США станут «снова богатыми» благодаря пошлинам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать