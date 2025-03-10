США нанесли себе ущерб торговой войной, развязанной против всего мира — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов нанесли своей экономике ущерб торговой войной, которую Вашингтон объявил всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Суть китайско-американского торгово-экономического сотрудничества заключается в обоюдной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве, — подчеркнула она на регулярном брифинге. — США ведут торговую войну против всего мира, которая длится уже столько лет. Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов не уменьшился, а вырос: в прошлом году он был по-прежнему высок и составил $918,4 млрд».

Официальный представитель указала на неприемлемость процесса взаимодействия, когда только одна сторона получает выгоду, а другая «страдает». По ее словам, «как бы ни выкручивались» Соединенные Штаты, им не удастся скрыть политизацию торгово-экономических вопросов, которые американские власти «используют как оружие, пытаясь сдерживать и подавлять Китай».

«Тарифные или торговые войны начинаются с причинения ущерба другим, а заканчиваются нанесением вреда себе. США следует извлечь [из этого] урок и сменить курс», — добавила Мао Нин.