Дороги снабжения на фронте для ВСУ стали небезопасными - WSJ
15:15 21.09.2025 Источник: РБК
Россия усложнила логистику украинских военных в Донбассе из-за применения новых методов увеличения дальности ударных дронов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Газета описала ситуацию, когда пикап ВСУ был подбит беспилотником примерно в 20 км от передовой. Раньше дроны, которые соединены с оператором оптоволоконными кабелем, не добирались на такое расстояние. Кроме того, используются группы БПЛА и носители дронов: из главного тяжелого аппарата выпускают дроны-камикадзе поменьше, которые сохраняют связь с главным.
Газета пишет, что дороги снабжения стали почти такими же небезопасными, как окопы. Удары по логистическим путям приводят к усугублению дефицита всего — от воды до боеприпасов и людей — на линии фронта.
НОВОСТИ
- 15:01 21.09.2025
- В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов
- 14:50 21.09.2025
- Спецкомиссия МОК еще будет решать, допустить ли Петросян и Гуменника на Олимпиаду
- 14:11 21.09.2025
- Российский фигурист Петр Гуменник прошел отбор на Олимпиаду в Турине с первого места
- 13:05 21.09.2025
- Воевать с Польшей Белоруссия не хочет – министр обороны
- 11:38 21.09.2025
- Советник главы ДНР: Наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска
- 10:14 21.09.2025
- Истребители британских ВВС присоединились к «защите» неба Польши от «угроз России»
- 10:06 21.09.2025
- На конкурсе «Интервидение» победил певец из Вьетнама
- 09:40 21.09.2025
- Намерение Стармера признать Палестину не поддерживает 90% британцев - опрос
- 09:15 21.09.2025
- Америка может не успеть высадиться на Луну в 2027 г и проиграет «гонку» Китаю - NYT
- 09:00 21.09.2025
- СМИ назвали дату, когда Британия может признать государственность Палестины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать