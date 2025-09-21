Дороги снабжения на фронте для ВСУ стали небезопасными - WSJ

15:15 Источник: РБК

Россия усложнила логистику украинских военных в Донбассе из-за применения новых методов увеличения дальности ударных дронов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газета описала ситуацию, когда пикап ВСУ был подбит беспилотником примерно в 20 км от передовой. Раньше дроны, которые соединены с оператором оптоволоконными кабелем, не добирались на такое расстояние. Кроме того, используются группы БПЛА и носители дронов: из главного тяжелого аппарата выпускают дроны-камикадзе поменьше, которые сохраняют связь с главным.

Газета пишет, что дороги снабжения стали почти такими же небезопасными, как окопы. Удары по логистическим путям приводят к усугублению дефицита всего — от воды до боеприпасов и людей — на линии фронта.