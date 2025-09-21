В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов
15:01 21.09.2025
В Москве на улицах, которые были перекрыты для проведения Московского марафона, открывают движение транспорта. «Открыто движение: – на Страстном бульваре; – на Петровском бульваре; – на Сретенском бульваре; – на Чистопрудном бульваре; – на Цветном бульваре», – сообщает департамент транспорта столицы
По данным организаторов марафона, на забег в 42,2 км сегодня вышли 20 тыс. спортсменов. «Московский марафон – самое большое беговое мероприятие в Москве, - отметил директор марафона Дмитрий Тарасов. - Сегодня он проходит в 12-й раз, и теперь это не один день, как это было в самом начале истории, а уже четыре. Накануне прошел забег на 10 км, в рамках которого были установлены два национальных рекорда. Надеемся, что сегодня московские участники также смогут оказать достойное соперничество иностранным спортсменам, которые приехали из 25 стран БРИКС. Мы очень рады, что у нас сильный состав, которому по силам сделать так, чтобы отдельные ребята из нашей команды смогли побить, в том числе, рекорд России».
В целом на Московский марафон в этом году зарегистрировались 50 тыс. участников из 65 стран, что является абсолютным рекордом по количеству участников. По словам Тарасова, около 70% участников – жители Москвы, остальные приехали к нам из других стран и городов.
«Из общего количества зарегистрированных участников около половины – это люди, которые впервые вышли на старт Московского марафона, и 20% тех, кто никогда не выходили на старт ни одного бегового сообщества. Это говорит о том, что аудитория обновляется и активно растет», – отметил директор марафона.
Сейчас в «Московском союзе бега» примерно 150 клубов, всего в столице бегом увлекаются примерно 1 млн человек.
